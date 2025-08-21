Zaginęła siostra zakonna. "Telefon od osoby podającej się za policjanta"

Z wielkim niepokojem informujemy o zaginięciu siostry zakonnej Doroty Janiszewskiej z naszego Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża – poinformowano w komunikacie.

"19 sierpnia około godziny 11.00 s. Dorota odebrała telefon od osoby podającej się za funkcjonariusza policji. Po długiej rozmowie, wyraźnie zdenerwowana, opuściła dom zakonny w Kutnie, mówiąc, że musi pilnie wyjechać. Od tamtej chwili nie ma z nią żadnego kontaktu. Pomimo intensywnych działań poszukiwawczych prowadzonych we współpracy z policją, jej los pozostaje nieznany. Apelujemy do wszystkich, którzy mogli widzieć siostrę Dorotę w ostatnich dniach lub rozpoznają ją dzięki temu komunikatowi, o niezwłoczne poinformowanie policji – najlepiej poprzez kontakt z najbliższym komisariatem lub telefon na numer alarmowy 112 lub 997. Nawet najmniejsza informacja może uratować jej życie" – zaznacza s. Monika Nakielska, przełożona wiceprowincji.

Zakonnica może nie mieć habitu

Podkreślono, że nie może chodzić o dobrowolne odejście zakonnicy. "Od wielu lat pełni posługę nie tylko w edukacji, ale także z wielkim oddaniem wspiera kobiety uwikłane w prostytucję, w tym także ofiary handlu ludźmi. Jej praca jest pełna poświęcenia i odwagi – dociera do osób żyjących w cieniu przemocy, wyzysku i strachu. W świetle tej działalności nie można wykluczyć, że Jej zaginięcie może wiązać się z jej misją, która niesie ze sobą ogromne ryzyko. Nasz niepokój potęguje również fakt, że w ostatnich latach w Polsce nasiliła się fala oszustw dokonywanych metodą 'na wnuczka' czy 'na policjanta'. Pragniemy podkreślić, że s. Dorota może poruszać się bez habitu, ponieważ tego podobno zażądali rozmówcy podszywający się pod policjantów" – podano.

"Zwracamy się z gorącą prośbą do mediów, opinii publicznej i wszystkich ludzi dobrej woli o nagłośnienie tej sprawy oraz o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w odnalezieniu siostry Doroty. Ufamy, że dzięki solidarności, czujności i modlitwie uda się ją odnaleźć i zapewnić jej bezpieczeństwo" – zaapelowała przełożona zaginionej.