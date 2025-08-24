Zaledwie 2,7 l/100 km. To najniższe średnie spalanie, które udało mi się uzyskać podczas ostatniej jazdy testowej kompaktowym, rodzinnym japońskim kombi z niezwykle oszczędnym napędem hybrydowym. Taki wynik wymaga przełączenia się na tryb ECO i bardzo delikatnego obchodzenia się z pedałem gazu. Podczas normalnej jazdy, bez nieustannego myślenia o zasadach eco-drivingu, średnia w cyklu mieszanym (zakorkowane miasto, drogi krajowe i autostrada) nadal oscylowała jednak w okolicach 4–5 l/100 km. Podczas jazdy z prędkością 140 km/h na autostradzie wynik w okolicach 6,0 l/100 też nie był szczególnie trudny do osiągnięcia. Gdyby więc jacyś urzędnicy w Brukseli naprawdę myśleli o ekologii, a nie ideologii, to promowaliby właśnie takie samochody jak Suzuki Swace czy Toyota Corolla (czyli siostra bliźniaczka testowanego modelu).