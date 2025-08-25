Podatniku, uważaj! "Pułapka" w rządowej aplikacji

Od niedawna w aplikacji mObywatel działa tzw. Połączona skrzynka ePUAP i e-Doręczeń. Usługa może sprawiać poważne problemy podatnikom próbującym składać skargi do sądów administracyjnych – ostrzega "Dziennik Gazeta Prawna".

Gazeta zauważa, że problem jest istotny w przypadku organów podatkowych, które obsługują e-Doręczenia. "W takim wypadku przesyłka automatycznie trafia na e-Doręczeń, co według fiskusa jest podstawą do odrzucenia skargi już na etapie formalnym" – podano.

Esksperci wskazują, że użytkownicy systemu nie mają możliwości wyboru, przez którą usługę zostanie wysłana korespondencja. "Nie da się sprawdzić przed wysłaniem, czy skarga trafi na skrzynkę ePUAP, czy e-Doręczeń" – wyjaśnia Maciej Małanicz-Przybylski, partner w KBiW Kurpiejewski Budzewski i Wspólnicy. Dodaje, że "odrzucanie skarg z powodu błędu w systemie informatycznym jest bardzo złym kierunkiem". "Akceptowanie tego przez NSA jedynie autoryzuje obciążanie podatników konsekwencjami problemów technicznych" – tłumaczy Małaniacz-Przybylski.

"DGP" zauważa, że trudności dotyczą wszystkich obywateli korzystających z połączonej skrzynki do korespondencji z sądami administracyjnymi.

Problem z niejasności instrukcji

"Błąd w systemie wynika także z niejasnych instrukcji dla obywateli dostępnych na rządowych i samorządowych portalach. Doradcy podatkowi wskazują, że obywatele nie zostali poinformowani, iż formalne zasady składania skarg do sądów administracyjnych pozostają niezmienione, mimo wdrożenia nowych systemów e-doręczeń i e-US od 1 stycznia 2025 r." – czytamy.

"DGP" przypomina, że fiskus domaga się, aby sądy odrzucały skargi podatników wysłane przez e-Doręczenia z powodów formalnych, niemerytorycznych. W niektórych przypadkach podatnicy wygrywają w sądach wojewódzkich – NSA kilkukrotnie orzekł na korzyść organu podatkowego, uznając, że przesyłki wysłane przez połączoną skrzynkę nie spełniają wymogów formalnych.

Na koniec lipca 2025 roku z aplikacji mObywatel korzystało 10 milionów Polaków – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji.

