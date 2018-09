Podróżnicy piszą do Cejrowskiego. Apelują, by przestał "obrażać i wyśmiewać ludzi"

Wojciech Cejrowski to podróżnik, pisarz, autor programów TV i audycji radiowych, przedsiębiorca i showman. Człowiek orkiestra. To, czym się wyróżnia, to przede wszystkim barwny, dosadny język i bezkompromisowe poglądy. Mocno prawicowe. Cejrowski nie uznaje półśrodków.

To, co mówi i jak to mówi, budzi duże emocje. Choć ma wielu fanów, to jest także spora grupa osób krytykujących Cejrowskiego. I to właśnie przeciwnicy stylu podróżnika podpisali się pod listem. Głównym celem inicjatywy "Z szacunkiem przez świat" jest "zmiana narracji". Podpisani pod listem twierdzą, iż Wojciech Cejrowski promując w swoich książkach i programach "europocentryzm", wykazuje się brakiem szacunku i zrozumienia dla innych kultur.

"Mamy prośbę, tak po koleżeńsku. Chcemy zaprosić Pana do refleksji nad tonem Pana wystąpień i wzięcia większej odpowiedzialności za to, jak Pan podróżuje i jak o swoich podróżach opowiada. Wszyscy możemy na tym zyskać. Niech Pan zauważy – przecież ten szacunek, o którym piszemy, tylko poszerzył by grono Pana publiczności o osoby, którym, jak nam, bardzo go w Pana wypowiedziach brakuje" – czytamy w liście.

Pod apelem podpisali się podróżnicy, dziennikarze zajmujący się tą tematyką oraz influencerzy, Próbujemy uzyskać komentarz Wojciecha Cejrowskiego w tej sprawie.