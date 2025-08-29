Prezydent zawetował nowelizację "ustawy Kamilka"

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Nowela znosiła m.in. obowiązek przedstawiania zaświadczeń o niekaralności przez rodziców lub opiekunów, pomagających w placówkach edukacyjnych, np. podczas wycieczek szkolnych.

Negatywną opinię na temat nowych przepisów przedstawiła Rzecznik Praw Dziecka. Monika Horna-Cieślak zaapelowała do prezydenta Karola Nawrockiego o weto do nowelizacji tzw. ustawy Kamilka. W ocenie RPD zmiany obniżyłyby standard ochrony dzieci w Polsce i stworzyłyby realne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście przestępstw na tle seksualnym.

Rzecznik wskazała na sytuację z niedawnych obrad parlamentarnego zespołu ds. dzieci, w których uczestniczyła osoba prawomocnie skazana za przestępstwa seksualne i wpisana do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Fakt ten wywołał oburzenie oraz pytania o mechanizmy kontroli dostępu takich osób do miejsc, w których przebywają małoletni oraz miejsc powszechnie uważanych za bezpieczne.

"Na gruncie proponowanych przepisów istnieje realne ryzyko, że w praktyce sytuacje takie mogą się powtarzać, a osoby skazane za przestępstwa seksualne bądź za np. zabójstwo, handel ludźmi będą mogły w praktyce uzyskiwać kontakt z dziećmi, np. podczas zajęć w przedszkolach czy szkołach, gdzie będą gośćmi. Obowiązki związane z bezpieczeństwem dzieci w praktyce przerzucane będą na kadrę pedagogiczną" – ostrzegała RPD.

"Ustawa Kamilka". Co zakłada?

Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tzw. ustawa Kamilka, weszła w życie 15 lutego 2024 r. Została uchwalona w odpowiedzi na tragiczną śmierć 8-letniego Kamilka z Częstochowy, który zmarł w wyniku brutalnego znęcania się przez ojczyma.

Wprowadzone przepisy nakładają obowiązek stosowania standardów ochrony małoletnich we wszystkich placówkach, które pracują z dziećmi. Chodzi m.in. o szkoły, przedszkola, ośrodki opiekuńcze, wychowawcze, religijne, artystyczne, medyczne, rekreacyjne, sportowe, młodzieżowe domy kultury, ogniska wychowawcze czy osiedlowe świetlice. Zatrudnione w tych placówkach osoby muszą przedstawiać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.