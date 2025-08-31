Nie jeść bawełny
  Rafał A. Ziemkiewicz

Nie jeść bawełny

Farma wiatrowa
Farma wiatrowa Źródło: Tauron / Jeremi Astaszow
PŁYWANIE W KISIELU || Miguel de Cervantes wielkim pisarzem był. I jak to wielcy pisarze – mocno wyprzedził epokę.

Gdy kazał swemu bohaterowi walczyć z wiatrakami, współcześni, a przez wiele lat i potomni odbierali to jako, mówiąc potocznie, bekę z odklejonego od rzeczywistości rycerstwa. Tymczasem pięć stuleci później walka z wiatrakami okazuje się naprawdę wyzwaniem na miarę ocalenia świata.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

