Nie jeść bawełny

Gdy kazał swemu bohaterowi walczyć z wiatrakami, współcześni, a przez wiele lat i potomni odbierali to jako, mówiąc potocznie, bekę z odklejonego od rzeczywistości rycerstwa. Tymczasem pięć stuleci później walka z wiatrakami okazuje się naprawdę wyzwaniem na miarę ocalenia świata.