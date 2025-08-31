Nie jeść bawełny

PŁYWANIE W KISIELU || Miguel de Cervantes wielkim pisarzem był. I jak to wielcy pisarze – mocno wyprzedził epokę.
Gdy kazał swemu bohaterowi walczyć z wiatrakami, współcześni, a przez wiele lat i potomni odbierali to jako, mówiąc potocznie, bekę z odklejonego od rzeczywistości rycerstwa. Tymczasem pięć stuleci później walka z wiatrakami okazuje się naprawdę wyzwaniem na miarę ocalenia świata.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
