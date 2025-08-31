Wielkie "szuuu!"

Byłem wczoraj na takiej farmie i w domach obok. Słuchaj, Paulina, to będzie trudno obronić. Jak on tak robi "szuuu!" kilka razy na minutę...

Ale gdzie tam. No zobacz – tutaj mam wiatrak. Jest jakoś uciążliwy?

No, ten nie, ale...

Właśnie. Nawet przyjemnie, jak tak chłodzi.

Tylko przecież ten jest malutki, a tamte...

Może jest mniejszy, ale za to zobacz, jak się szybko kręci. A tamte się kręcą wolniej, prawda? Czyli się wyrównuje.

Nie wiem, nie wiem. Aż tak się na tym nie znam.

Uwierz mi, ja się znam. W końcu jestem ministrą od klimatu, prawda?