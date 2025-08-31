Kraj
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

Wielkie "szuuu!"

Dodano: 
Wiatrak. Zdjęcie ilustracyjne
Wiatrak. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Michał Zieliński
PODSŁUCHANE || Nie, Szymon, naprawdę wiatraki nie są uciążliwe.

Byłem wczoraj na takiej farmie i w domach obok. Słuchaj, Paulina, to będzie trudno obronić. Jak on tak robi "szuuu!" kilka razy na minutę...

Ale gdzie tam. No zobacz – tutaj mam wiatrak. Jest jakoś uciążliwy?

No, ten nie, ale...

Właśnie. Nawet przyjemnie, jak tak chłodzi.

Tylko przecież ten jest malutki, a tamte...

Może jest mniejszy, ale za to zobacz, jak się szybko kręci. A tamte się kręcą wolniej, prawda? Czyli się wyrównuje.

Nie wiem, nie wiem. Aż tak się na tym nie znam.

Uwierz mi, ja się znam. W końcu jestem ministrą od klimatu, prawda?

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także