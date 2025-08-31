Normalna normalność

OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE || Żaden z powrotów nie sprawił mi w ostatnich latach tak wiele przyjemności jak nowy sezon animowanego serialu w wersji polskiej koszmarnie nazwanego "Bobby kontra wapniaki".

W oryginale to "King of The Hill", rzecz o rodzinie Hanka Hilla i jego sąsiadach z miasteczka Arlen w Teksasie.