Normalna normalność
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj
  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek

Normalna normalność

Dodano: 
Telewizja, zdjęcie ilustracyjne
Telewizja, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Obraz Alehandra13 z Pixabay
OGLĄDANIE NA ŻĄDANIE || Żaden z powrotów nie sprawił mi w ostatnich latach tak wiele przyjemności jak nowy sezon animowanego serialu w wersji polskiej koszmarnie nazwanego "Bobby kontra wapniaki".

W oryginale to "King of The Hill", rzecz o rodzinie Hanka Hilla i jego sąsiadach z miasteczka Arlen w Teksasie.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także