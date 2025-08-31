Śmierć Maćka Borkowica

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA || Zjednoczone państwo Władysława Łokietka powstało z trzech różnych dzielnic, a w każdej z nich obowiązywały inne przepisy prawne oraz odmienne obyczaje.
Przed Kazimierzem Wielkim, który objął tron po ojcu, stanęło zadanie scalenia kraju, tak by połączyć państwo w jeden organizm. Stopniowo ograniczano uprawnienia dawnych urzędów dzielnicowych, przekształcając je w tytuły honorowe.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
