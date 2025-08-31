"Nie" dla mieszkań komunalnych

PROSTO ZYGZAKIEM || Wydarzenie kampanii przed wyborami, związane z kupnem przez Karola Nawrockiego od Jerzego Ż. mieszkania komunalnego, które Jerzy Ż. mógł wykupić za jedynie 10 proc. jego wartości, rzuciło snop światła na kuriozum, jakim są owe mieszkania komunalne.
Najpierw buduje się je za pieniądze z podatków mieszkańców gminy, a potem – nierzadko po uważaniu i równie nierzadko za bezcen – rozprzedaje się tym i owym, w tym "znajomym królika" albo "potrafiącym się odwdzięczyć" osobie podejmującej taką, korzystną dla nich decyzję.