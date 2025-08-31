Mało znane bohaterstwo Płocka

Niecałe 100 km dzieli Warszawę w linii prostej od Płocka. Gdy płynie się Wisłą, jest to podobny odcinek. A jednak mało który warszawiak ma świadomość, że Płock był kiedyś nie tylko historyczną stolicą Mazowsza, lecz także Polski. Problem tkwi w tym, że Płock jest infrastrukturalnie odcięty od Warszawy. Podróż do tego miasta zajmuje dwa razy dłużej niż do Siedlec, które są położone dokładnie w takiej samej odległości od stolicy.

Niestety, jeśli ktoś nie dysponuje własną jednostką pływającą, to nie dotrze do Płocka również rzeką. A jeszcze pół wieku temu na tym odcinku odbywały się cieszące się wielką popularnością rejsy tzw. białej żeglugi, czyli pasażerskie. Nie mówiąc o tym, że przez stulecia była to tętniąca życiem arteria transportowa.

Wielka szkoda, bo to jeden z najpiękniejszych odcinków królowej rzek. Szybujące po niebie bieliki, polujące olbrzymie sumy, piaszczyste brzegi zasiedlane przez jaskółki brzegówki, łosie brodzące w rozlewiskach, wysokie skarpy przypominające jako żywo nadmorskie klify, dzikie plaże z drobnym piaskiem nieustępujące Copacabanie. A wszystko to prawie nieskażone obecnością człowieka. Tak wygląda droga wodna do Płocka.