Nissan Primastar Combi

Odświeżona wersja popularnego, przestronnego i praktycznego modelu to bardzo dobry wybór dla naprawdę dużych rodzin.
Co prawda, z zewnątrz nie wygląda tak atrakcyjnie jak modne SUV-y, ale w wersji combi (testowanej) może pomieścić osiem lub nawet dziewięć osób (z podwójną ławką z przodu). Mimo dwóch foteli z przodu oraz dwóch trzymiejscowych kanap w kolejnych rzędach w bagażniku wciąż jest mnóstwo miejsca na walizki dla całej rodziny (dokładnie 1800 l).
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.