Nissan Primastar Combi
Nissan Primastar Combi

Nissan Primastar Combi
Nissan Primastar Combi
Odświeżona wersja popularnego, przestronnego i praktycznego modelu to bardzo dobry wybór dla naprawdę dużych rodzin.

Co prawda, z zewnątrz nie wygląda tak atrakcyjnie jak modne SUV-y, ale w wersji combi (testowanej) może pomieścić osiem lub nawet dziewięć osób (z podwójną ławką z przodu). Mimo dwóch foteli z przodu oraz dwóch trzymiejscowych kanap w kolejnych rzędach w bagażniku wciąż jest mnóstwo miejsca na walizki dla całej rodziny (dokładnie 1800 l).

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

