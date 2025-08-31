Skandaliczny gest izraelskiego koszykarza podczas meczu z Polską

Do bulwersującej sytuacji doszło podczas meczu EuroBasketu między Polską a Izraelem w Katowicach. Izraelski koszykarz Yam Madar po celnym rzucie ułożył palce tak, aby przypomniały pistolet i zaczął udawać strzelanie. "Lufę" miał zwróconą w kierunku polskich kibiców zgromadzonych na trybunach.

Atmosfera była napięta już przed meczem. Dziennikarze portalu Sport.pl relacjonowali, że fani polskiej reprezentacji najpierw wygwizdali wchodzących na parkiet zawodników drużyny przeciwnej, a potem hymn Izraela. Część kibiców nie wstała z miejsc.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się zwycięstwem biało-czerwonych (66:64). 13 sekund przed końcem decydujące punkty dla Polski zdobył Jordan Loyd.

Wojna na transparenty między kibicami Polski i Izraela

Incydent na koszykarskim parkiecie to nie pierwsza tego typu konfrontacja. Niedawno głośno było o transparentach fanów piłkarskich drużyn Rakowa Częstochowa i Maccabi Hajfa. "Izrael morduje, a świat milczy" – taki baner wywiesili polscy kibice w Częstochowie. "Mordercy od 1939 roku" – tak z kolei odpowiedzieli Izraelczycy podczas rewanżowego meczu w Debreczynie.

UEFA wszczęła postępowanie wobec obu drużyn. Jak dotąd karę otrzymał jedynie zespół z Ekstraklasy. Raków musi zapłacić 30 tys. euro, ma zakaz sprzedaży biletów na następny mecz wyjazdowy w rozgrywkach UEFA w zawieszeniu na dwa lata za pirotechnikę oraz 10 tys. euro za głoszenie treści nieodpowiednich dla wydarzenia sportowego.

