Izraelskie media obwiniają Polaków za skandal na stadionie

Nie milką echa skandalicznego zachowania izraelskich kibiców w meczu Ligi Konferencji z Rakowem Częstochowa. Chodzi o kłamliwy baner wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa. Napisano na nim o Polakach "Mordercy od 1939 r.". Ponadto jeden z kibiców imitował stosunek seksualny z manekinem odzianym w polską flagę.

Sprzeciw wobec tego rodzaju happeningów wyraził prezydent Karol Nawrocki, MSZ, a także ministerstwo sportu.

Izraelskie media oskarżają Polaków

Tymczasem niektóre izraelskie media próbują zrzucić winę za incydent na Polaków. Według ich relacji wybryk kibiców Maccabi Hajfy miał być jedynie odpowiedzią na transparent, który wywiesili kibice Rakowa podczas pierwszego spotkania obu drużyn. Wtedy na stadionie miało zawisnąć hasło: "Izrael morduje, a świat milczy”, odnoszący się do wojny w Strefie Gazy.

Portal Times of Israel twierdzi również, że polscy kibice zaatakowali autobus wiozący izraelskich kibiców.

"Po meczu, w którym Maccabi Haifa przegrało 2:0, grupa kibiców Rakowa Częstochowa obrzuciła kamieniami izraelski autobus kibiców" – czytamy. Polacy mieli najpierw zatrzymać pojazd, potem zmusić go do zjazdu na pobocze, a potem zaatakować.

Reakcja na skandal

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że "stanowczo potępia zachowanie niektórych kibiców” i zaapelowało do UEFA o "podjęcie odpowiednich działań w odpowiedzi na ten incydent”.

Federacja wydała komunikat, w którym poinformowała, że zamierza ukarać... oba zespoły.

"W związku z meczem Ligi Konferencji UEFA 2025/2026, który odbył się 14 sierpnia 2025 r. w Debreczynie na Węgrzech, wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciwko klubom Maccabi Hajfa i Raków Częstochowa zgodnie z art. 55 Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA" – napisano.

Izraelskiemu klubowi zarzucono niewłaściwe zachowanie zespołu (Art. 15 ust. 4 DR) oraz przekazywanie wiadomości niestosownej dla wydarzenia sportowego (Art. 16 ust. 2 lit. e DR).

Z kolei polski klub może odpowiedzieć za odpalanie fajerwerków (Art. 16 ust. 2 lit. c DR), a także przekazywanie wiadomości niestosownej dla wydarzenia sportowego (Art. 16 ust. 2 lit. e DR).

