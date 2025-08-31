Kraj
  • Joanna BojańczykAutor:Joanna Bojańczyk

My, białasy

Egipt, zdjęcie ilustracyjne
Egipt, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / KHALED ELFIQI
NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU || Jako człowiek o uporczywie białej skórze zawsze marzyłam, żeby się opalić.

Zazwyczaj źle się to kończyło. Nad Balatonem tak się spiekłam, że obłożona zsiadłym mlekiem, jedynym dostępnym wtedy lekarstwem, dwa dni przeleżałam w namiocie. Potem zlazły ze mnie płaty czerwonej skóry.

Było to w czasach, kiedy oparzenia leczono tym, co było pod ręką, o filtrach przeciwsłonecznych nikomu się nie śniło.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

