Potworna tragedia w Wielkopolsce. Nie żyją matka i jej dwie córki

Do tragedii doszło w niedzielę późnym wieczorem. Po godzinie 22. służby w Koninie otrzymały zgłoszenie z miejscowości Helenów Pierwszy w gminie Kramsk. Straż pożarną zaalarmował mężczyzna zaniepokojony zniknięciem żony i dwóch córek, który zaobserwował niepokojące ślady nieopodal domu. Podejrzewał, że wpadły one do przydomowego szamba. Na miejsce skierowano strażaków z Konina, Helenowa, Grąblina i Lichenia, a także grupa nurków.

– Gdy strażacy przybyli na miejsce, pomocy matce oraz jednej dziewczynce udzielała osoba postronna oraz medycy. Natychmiast przystąpiono do akcji wydobycia z szamba drugiej dziewczynki. Niestety przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon kobiety – przekazał w rozmowie z TVP3 Poznań st. kpt. Sebastian Andrzejewski z KMP PSP w Koninie.

Dziewczynki bez funkcji życiowych zostały przetransportowane do szpitala. Ich życie, niestety, również nie udało się uratować.

Ofiary to 32-letnia kobieta i dziewczynki w wieku 6 i 7 lat.

Nie jest jasne, jak i dlaczego kobieta i jej dwie córki znalazły się w szambie. Okoliczności tej tragedii wyjaśni policja, która prowadzi śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Koninie.

