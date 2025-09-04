Duda odebrał jej odznaczenie, Nawrocki wzywa do zwrotu. Jest pismo prezydenta

"W imieniu pana prezydenta Karola Nawrockiego skierowałam dzisiaj pismo do Jolanty Lange, dawniej Gontarczyk, domagając się zwrotu przyznanego jej w roku 1997 Srebrnego Krzyża Zasługi" – poinformowała w czwartek na portalu X Agnieszka Jędrzak z Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta.

Prezydent wzywa Lange do zwrotu odznaczenia wraz z legitymacją do KPRP w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentu. W przeciwnym radzie kancelaria wystąpi z powództwem do sądu.

Jolanta Lange inwigilowała ks. Franciszka Blachnickiego

Jolanta Lange została pozabawiona Srebrnego Krzyża Zasługi pod koniec lipca br. decyzją prezydenta Andrzeja Dudy. Odznaczenie przyznał jej prezydent Aleksander Kwaśniewski.

W latach 80. Jolanta Lange – wówczas Gontarczyk – i jej mąż Andrzej Gontarczyk rozpoczęli współpracę z wywiadem PRL. Pod pseudonimami "Panna" i "Yon" zostali przerzuceni do RFN, aby prowadzić inwigilację ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie.

Według ustaleń IPN, represjonowany przez komunistyczne władze kapłan zmarł nagle na emigracji w Carlsbergu 27 lutego 1987 r., krótko po odwiedzinach Andrzeja i Jolanty Gontarczyków.

Nawrocki: Wiemy już, że to było zabójstwo

W marcu 2023 r. ówczesny prezes IPN Karol Nawrocki informował, że ks. Blachnicki został otruty.

– W wyniku gry operacyjnej i działań operacyjnych wydziału 11 Departamentu I MSW – a więc komunistycznego wywiadu – w jego najbliższe otoczenie wysłano dwójkę zdeterminowanych, perfidnych i doświadczonych agentów komunistycznych służb – małżeństwo państwa Gontarczyków, którzy mieli ostatecznie zniszczyć księdza. Później nastąpiła śmierć i zabójstwo księdza Franciszka Blachnickiego. Wiemy już dzisiaj, że było to zabójstwo – mówił Nawrocki o ustaleniach śledztwa IPN.

