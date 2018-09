"Stałe bazy w Polsce to jest coś, co rozważamy". Długa rozmowa Duda-Trump

Trump: Wspólne święto Polski i USA

Na początku przywódca USA podziękował za przyjęcie w Polsce w ubiegłym roku, podkreślając wyjątkowość Polski i jej historii. Prezydent wskazał, że "Polska wybrała swoje miejsce wśród wolnych narodów jako lojalny, strategiczny partner USA". Trump zaznaczył, że bardzo docenia taką postawę.

– W tym roku Polska i Stany Zjednoczone obchodzą 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i bez mała 100 lat więzów dyplomatycznych między Polską i USA. To długi okres, zatem jestem bardzo szczęśliwy, że sojusz między naszymi krajami nie był nigdy tak mocny – podkreślił prezydent USA. I dodał: – W naszych dyskusjach dzisiejszego popołudnia prezydent Duda i ja zgodziliśmy się, że łączą nas bardzo silne więzy obronne, wzmocniona kooperacja obronna.

Donald Trump powiedział, że jest zadowolony, iż Polska jest liderem, jeśli chodzi o wydatki na obronność. Podziękował też za zaangażowanie militarne naszego kraju w walkę w Afganistanie. – Utworzenie stałych baz w Polsce kosztowałoby ok. 2 mld dolarów i mogłoby korzystnie wpłynąć na poziom bezpieczeństwa – powiedział polityk. Prezydent USA przyznał rację Andrzejowi Dudzie, który podkreślał wagę stałej obecności amerykańskich żołnierze w Polsce.

–

"Ta deklaracja wytycza ścieżki na przyszłość"

– Polsko-amerykańska deklaracja wytycza nowe ścieżki na przyszłość - zacieśniania współpracy militarnej, w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, w dziedzinie szeroko pojętego biznesu, także w kontekście współpracy w ramach Trójmorza – powiedział prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do podpisanej deklaracji.

Prezydent Polski poinformował, że zachęcał Donalda Trumpa do ustanowienia w Polsce stałych baz amerykańskich. Andrzej Duda wskazał, że strona amerykańska musi dokładnie się nad tym tematem pochylić, jednak wszystko przemawia na korzyść naszego kraju. Przywódca USA potwierdził, że Polska jako kraj wzorowo spełniający obowiązki finansowe wynikające z członkostwa w NATO, jest w o wiele lepszej sytuacji, niż inne państwa, które tylko "wykorzystują USA". – Zapraszam pana prezydenta, by skierować do Polski więcej oddziałów amerykańskich, mam nadzieję, że pan prezydent podejmie taką decyzję – zachęcał Andrzej Duda.

Duda i Trump poruszyli także kwestię bezpieczeństwa energetycznego w kontekście Nord Stream 2. – Największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego w tej chwili jest budowa gazociągu Nord Stream 2; ta inwestycja zagraża stabilności energetycznej Europy, bezpieczeństwu energetycznemu Polski, bo grozi dominacją rosyjską – zaznaczył polski prezydent.