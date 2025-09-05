Zmiany w państwowej komisji ds. pedofilii. Przewodnicząca zrezygnowała

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przypomniał na konferencji prasowej, że prezydium Sejmu zgłasza kandydata na przewodniczącego komisji ds. pedofilii i z tych osób Sejm dokonuje potem wyboru. – Mamy zaplanowane też w przyszłym tygodniu specjalne spotkanie prezydium Sejmu, żeby się do zaproponowania takiej kandydatury Sejmowi przygotować – dodał.

28 listopada 2023 roku Sejm wybrał Karolinę Bućko na przewodniczącą państwowej komisji ds. pedofilii. Jej kandydaturę poparło 246 posłów, 202 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 12 parlamentarzystów nie uczestniczyło w głosowaniu.

Państwowa komisja ds. pedofilii została powołana m.in. w celu monitorowania postępowań karnych i zgłaszania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa wykorzystania seksualnego małoletnich poniżej 15. roku życia.

Według NIK Karolina Bućko bezprawnie przyznała sobie nagrodę

Na początku lipca NIK poinformowała, że ma zastrzeżenia co do uchwał, które miały regulować zasady przyznawania nagród przewodniczącej i wiceprzewodniczącym państwowej komisji ds. pedofilii. Na podstawie aktu wypłacono 20 tys. 850 zł. NIK wskazała, że możliwość przyznania nagród członkom komisji ds. pedofilii jest uregulowana prawnie i nie może być pochodną decyzji jej szefowej. Zdaniem kontrolerów mogłoby to naruszać niezależność organu. Wskazano, że "uchwała Komisji w sprawie wynagradzania i członków nie może być wiążąca".

"Ataki medialne podważają mój osobisty autorytet i godzą w wiarygodność Najwyższej Izby Kontroli" – tłumaczyła się Karolina Bućko.

Kim jest Karolina Bućko?

Karolina Bućko w 1997 roku ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Odbywała aplikacje prokuratorską, komorniczą i adwokacką. W 2005 roku po złożeniu egzaminu adwokackiego została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Prowadziła własną kancelarię. Wielokrotnie reprezentowała w postepowaniach przygotowawczych i sądowych osoby pokrzywdzone przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Czytaj też:

Bezprawne nagrody w komisji ds. pedofilii. Przewodnicząca nieobecnaCzytaj też:

Sejm odwołał dwóch członków komisji ds. pedofilii. Posłowie byli wyjątkowo zgodni