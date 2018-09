Semka: Ta wizyta pokazuje nadzwyczajne relacje Polski z USA

Takie wizyty są domeną dla bardzo określonej grupy państw, o ponadnormatywnych stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi – mówi Piotr Semka.

– Świadczy o tym skala tej wizyty, jej rozmach. Pod tym względem ta wizyta pokazała, że te relacje ponadnormatywne są – tłumaczy publicysta. – Nie zdarzyło się coś, na co niektórzy liczyli, to znaczy nie było deklaracji, że Amerykanie będą dążyć do budowy w Polsce swoich baz, choć tego nie wykluczyli. Zdawać sobie jednak trzeba sprawę z tego, że powstanie takich baz bez konsultacji z innymi dużymi państwami NATO spowodowałoby duże kontrowersje - mówi nasz rozmówca.

Prezydent Andrzej Duda nagłośnił polski postulat chęci posiadania w Polsce baz dosyć zręcznym bon motem „fort Trump”. Można oceniać to jako podlizywanie się, ale to dobry greps, któy spowodował, że ta informacja przebiła się na pierwsze miejsca w agencjach inforacyjnych – zaznacza Piotr Semka.

– Nie usłyszeliśmy nic o kooperacji z Amerykanami wokół systemu rakietowego „Homar”. Nie wiadomo dlaczego. Oznacza to, że są tam jakieś komplikacje. I ostatnia rzecz, zaangażowanie Amerykanów w projekt Trójmorza. Wygląda to coraz bardziej poważnie, wizyta sekretarza Perrego w Bukareszcie jest tego dowodem. Kwestia Trójmorza tężeje, ci, którzy twierdzili, że to efemeryda nie mieli racji – podkreśla Piotr Semka.