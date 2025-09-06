"Zdziwko, co?". Śledczy dotarli do nagrania Jacka Jaworka

19 lipca 2024 r. w miejscowości Dąbrowa Zielona w województwie śląskim ujawniono ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy. Okazało się, że są to zwłoki poszukiwanego Jacka Jaworka, podejrzewanego o potrójne zabójstwo w miejscowości Borowce niedaleko Częstochowy.

Do zbrodni w Borowcach doszło w czerwcu 2021 r. Trzyosobowa rodzina została zastrzelona we własnym domu. Na miejscu zdarzenia policja odkryła trzy ciała: 44-letniego małżeństwa i ich 17-letniego syna. Jaworek był członkiem tej rodziny i od pewnego czasu mieszkał z ofiarami pod jednym dachem.

"Jestem Jaworek". Morderca nagrał się na smartwatchu

Jaworek ukrywał się w domu swojej ciotki w Dąbrowie Zielonej. W marcu 2023 r., na ponad rok przed samobójstwem, nagrał film. Jak podał dziennik "Fakt", śledczy znaleźli nagranie na smartwatchu należącym do mężczyzny. – Jestem Jaworek. Dzisiaj mamy 22 marca 2023 roku. Pogrzeb Kazika R. Zdziwko, co? Bywa i tak. Nara – powiedział Jacek Jaworek. Na nagraniu mowa o zmarłym chrzestnym Jaworka, który mieszkał w Częstochowie.

Mężczyzna na filmie jest nie do poznania. Ma białe włosy do ramion i długą, siwą brodę. "Zabójca trzech osób wypowiada słowa świadomie. Rejestruje je, wiedząc, że ktoś kiedyś obejrzy nagranie. Nie wykasował go do śmierci. Dlaczego? Biegły uznał, że po prostu z nudy. Prawdopodobnie bardzo chciał zagrać śledczym na nosie – pokazać, że to on do końca rozdawał karty. Poniekąd tak było. Popełnił samobójstwo, więc odszedł na swoich zasadach" – wskazał "Fakt".

Jaworek w kryjówce miał do dyspozycji kilka telefonów należących do ciotki, z których regularnie korzystał, a także telefon jednej z ofiar zbrodni w Borowcach. Dysponował też smartwatchami. Nagrywał siebie, trzymając urządzenie zapięte na ręce. Kamera obejmowała go od pasa w górę. Głos i postać mężczyzny rozpoznała na nagraniu jego była żona.

Czytaj też:

Brutalne zabójstwo na UW. Mieszko R. znów na obserwacji psychiatrycznej