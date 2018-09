"Zaszczytem jest dopuszczenie do biurka". Szef MSZ o zdjęciu Dudy i Trumpa

– To stosunki bardziej nieformalne i nie przywiązywałbym do tego dużej wagi. Nie była przewidziana jakaś większa uroczystość przy podpisaniu tej deklaracji – powiedział minister Jacek Czaputowicz, zapytany o sprawę na antenie Polsat News. Co ciekawe, według szefa polskiej dyplomacji "zaszczytem jest dopuszczenie do biurka, przy którym pracuje przywódca innego państwa".

Szef MSZ odniósł się także do kwestii militarnych, Jacek Czaputowicz zapewnił, że Polska jest gotowa zainwestować od 1,5 do 2 mld dol. w budowę amerykańskiej bazy na naszym terytorium. – Kwota została zgłoszona kilka miesięcy temu w materiale MON. Polska jest gotowa zainwestować od 1,5 mld do 2 mld dolarów. Chodzi o to, żeby dostosować istniejącą infrastrukturę dla wojsk amerykańskich i ich rodzin – stwierdził polityk. I dodał: – Zmierzamy w kierunku stałej bazy w Polsce. Jednak dyskusje wymagają analizy wojskowej ze strony Pentagonu. Ze strony politycznej jest zielone światła od Donalda Trumpa.

– Widać bardzo bliskie kontakty, między prezydentami USA i Polski, a także pierwszymi damami. Rozmowy, były dłuższe i bardziej nieformalne niż planowano – podsumował Jacek Czaputowicz na antenie Polsat News.