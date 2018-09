Zapadł wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej

Zgodnie z dzisiejszą decyzją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wdowy po Arkadiuszu Rybickim i Leszku Solskim (które złożyły skargi przeciwko Polsce do ETPCz) otrzymają po 16 tys. euro odszkodowania. Wdowy – Ewę Solską oraz Małgorzatę Rybicką, reprezentowała przed ETPCz Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Polska naruszyła konwencję

Trybunał w Strasburgu orzekł dzisiaj, że doprowadzenie przez polską prokuraturę do przeprowadzenia ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej bez zgody ich rodzin było naruszeniem artykułu 8. konwencji praw człowieka. Decyzja w tej sprawie zapadła jednomyślnie.

Artykuł 8. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności gwarantuje "poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji". "ETPC (...) uznał też, że nie ma potrzeby osobnej analizy art. 13" – podaje Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Ekshumacje ciał ofiar katastrofy smoleńskiej

Małgorzata Rybicka i Ewa Solska, w kwietniu ubiegłego roku złożyły skargi na Polskę do ETPCz, zarzucają prokuraturze, że zarządzenie ekshumacji wbrew ich woli oraz pozbawienie ich skutecznych środków odwoławczych od postanowienia prokuratora w tej sprawie, naruszają m.in. ich prawo do prywatności i życia rodzinnego gwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – opisuje na swojej stronie Helińska Fundacja Praw Człowieka.

Przypomnijmy, że jesienią 2016 roku prokuratora zdecydowała o powołaniu zespół biegłych w celu przeprowadzenia autopsji ciał ofiar tej katastrofy. Badania miały służyć ustaleniu okoliczności śmierci ofiar katastrofy. Prokuratura zdecydowała o przeprowadzeniu w sumie 83 ekshumacji ciał ofiar katastrofy. Wcześniej (w latach 2011-12), przeprowadzono już dziewięć ekshumacji, a cztery osoby zostały skremowane. Ostatnia z zaplanowanych ekshumacji odbyła się w maju bieżącego roku.

Do Prokuratury Krajowej już w 2016 roku wpłynęły zażalenia, skargi i wnioski o uchylenie postanowień ws. ekshumacji. Prokuratura od początku stała jednak na stanowisku, że przepisy Kodeksu postępowania karnego nie przewidują możliwości złożenia zażalenia na decyzję o ekshumacjach i w konsekwencji uznała zażalenie za niedopuszczalne. Poza skargą Ewy Solskiej i Małgorzaty Rybickiej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, część rodzin ofiar odwołała się też do Sądu Okręgowego w Warszawie. Postępowanie w tej sprawie jeszcze trwa – opisuje na swojej stronie Helińska Fundacja Praw Człowieka.

