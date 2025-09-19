Fake news o słowach Trumpa w mainstreamie. Mocny materiał Stanowskiego

W czwartek wieczorem PAP opublikowała "pilną" depeszę, w której przypisała Trumpowi słowa, które nie padły. "Trump: Wspieramy Polskę wywiadowczo, ale kiedy mówiłem, że pomogę Polsce, to chodziło mi o to, że po wojnie" – taki wpis pojawił się na profilu PAP. Wielu mainstreamowych dziennikarzy natychmiast zaczęło pisać o rzekomym braku pomocy USA dla Polski. Padły pytania do "Trumpofilów" i uszczypliwości pod adresem prezydenta Nawrockiego. Jak się szybko okazało, w rzeczywistości sens słów Trumpa był zupełnie inny, jednak pewni wygłaszanych przez siebie twierdzeń komentujący o tym nie wiedzieli.

Fake news o Trumpie

Prezydent powiedział: "Cóż, pomagamy wywiadowczo. Ale kiedy mówiłem o pomocy lotniczej, miałem na myśli bezpieczeństwo po zakończeniu wojny. Więc po zakończeniu wojny będziemy pomagać w zapewnieniu pokoju i myślę, że ostatecznie to się stanie". Wypowiedź wyraźnie dotyczyła wojny o Ukrainę, nie Polski.

Stanowski pokazał fragment wywiadu wyraźnie to pokazujący i pokazał również wypowiedzi mainstreamowych dziennikarzy powielających przeinaczone słowa Trumpa m.in. Kamili Biedrzyckiej czy Piotra Maślaka z TVP Info. Ten drugi po zacytowaniu słów, które nie padły, zapytał swojego gościa wiceministra Bosackiego (tego, który przekonywał na forum ONZ, że w dom w Wyrykach uderzył rosyjski dron), stwierdził, że to "poważna sytuacja". Mówił też, jakoby Trump powiedział, że "samolotów nie wyśle". Dodał "pana Trumpa lepiej cytować niż próbować zrozumieć", po czym zacytował fałszywy cytat.

– Tak pier****ć to jest naprawdę poważna sytuacja – zwrócił uwagę Stanowski. Jak Ty człowieku mogłeś pomyśleć, że Amerykanie wyślą samolotów nad Polskę, skoro Amerykanie już dawno temu wysłali samoloty nad Polską i amerykańskie samoloty cały czas latają nad Polską? Nie słyszałeś o tym? Nic a nic? Nie zaświtało nic w głowie? Nic kompletnie? – mówi w nagraniu szef Kanału Zero.

Materiał Stanowskiego

Dalej widzimy fragment, w którym Maślak usiłując przywołać słynny cytat, stwierdza "nie chcesz wojny szykuj się na pokój".

– Czy teraz TVP w swoim specjalnym programie o dezinformacji zrobi program o sobie? – pyta w dalszej części materiału Stanowski.

Donald Tusk zachęcał kilka dni temu do oglądania programu "Wykrywacz kłamstw" w TVP Info, każdego dnia o 17:40. Przekonywał, że to program, który będzie reagował na "manipulacje" i "dezinformacje".

