Tusk prosi o oglądanie TVP Info. "Dzisiaj to kwestia bezpieczeństwa"

Premier odwiedził w piątek zakłady Matalowe Dezamet S.A., które produkują amunicję. Podczas wypowiedzi dla mediów po raz kolejny podkreślił, że nieprawdziwe są twierdzenia, iż drony, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną, to ukraińska prowokacja.

Powiedział, że polskie wojsko i służby dysponują wystarczającymi informacjami o tym, kto odpowiada za atak z 10 września, kiedy 19 rosyjskich dronów znalazło się nad Polską.

"Chcę gorąco polecić". Tusk reklamuje programy TVP Info

– Co do dezinformacji i manipulacji, chcę państwu gorąco polecić – bo w tych dniach, ale także w przyszłych tygodniach i miesiącach to może mieć kluczowe znaczenie – jest w telewizji publicznej, w TVP Info, każdego dnia o 17:40 "Wykrywacz kłamstw", taki program, który od 1 września będzie reagował na manipulacje i dezinformacje, dotyczące przede wszystkim naszego bezpieczeństwa – przekonywał Tusk.

– Także w każdy weekend program "Sprawdzamy" będzie temu poświęcony. Będziemy przekonywali, aby wszystkie media publiczne włączyły się w ten projekt odkłamywania dezinformacji. To jest dzisiaj kwestia bezpieczeństwa. Dla każdego, kto ma minimum dobrej woli, prawdziwa informacja o tym, co się dzieje, będzie łatwo i powszechnie dostępna – zapewnił.

Premier: Media publiczne są odpowiedzialne za prawdziwy przekaz

Szef rządu zaapelował, aby w komentarzach i ocenach kierować się "wyłącznie tym, co jest potwierdzone przez instytucje państwa polskiego, przede wszystkim przez polskie wojsko, polskie służby i polskie instytucje, w tym media publiczne odpowiedzialne za prawdziwy przekaz, szczególnie o zdarzeniach na froncie w Ukrainie, czy tych dotyczących bezpośrednio bezpieczeństwa Polski w relacji ze wschodnim sąsiadem".

