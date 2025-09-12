Premier: Jeszcze dziś dowiemy się, jakie będą działania NATO

Szef rządu odwiedził w piątek zakłady Matalowe Dezamet S.A., które produkują amunicję. Podczas wystąpienia nawiązał do wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną.

Premier oświadczył, że od rana jest w kontakcie z szefem NATO Markiem Rutte. – Otrzymałem informację od sekretarza generalnego, że jeszcze dzisiaj dowiemy się, po tym, co się zdarzyło, jakie będą dalsze działania NATO, jeśli chodzi o wschodnią flankę. Mam pewność, że jeszcze dzisiaj będę mógł zakomunikować o efektach naszych działań – stwierdził.

– O niczym innym dzisiaj nie myślimy i nie rozmawiamy, tylko o bezpieczeństwie w wymiarze naszym, narodowym i także ogólnoświatowym – dodał.

Dezinformacja po ataku dronów na Polskę. Premier zachęca do oglądania TVP Info

Tusk nawiązał do pojawiających się prób manipulacji i dezinformacji mówiących o "przypadkowości albo o prowokacji ukraińskiej" w kontekście naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, do którego doszło w nocy z wtorku na środę.

Podkreślił, że polskie służby i wojsko dysponują "wystarczającymi informacjami na temat tego, kto odpowiada za atak dronowy na Polskę". – I nie będziemy wrażliwi na manipulacje i dezinformacje ze strony Rosji. Polska ma pewność co do źródeł, miejsca startu i intencjonalności tego działania – dodał.

Zaapelował do Polaków o ostrożność i kierowanie się w swoich ocenach i komentarzach wyłącznie informacjami pochodzącymi bądź potwierdzonymi przez polskie instytucje – przede wszystkim wojsko, inne służby oraz media publiczne.

Szef rządu zachęcił wprost do oglądania TVP Info, wskazując na dwa konkretne programy, które jego zdaniem "reagują na manipulacje i dezinformacje, dotyczące przede wszystkim naszego bezpieczeństwa".

