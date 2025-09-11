Eksperci z USA: Atak na Polskę przygotowywany był od lata

Analitycy ISW zauważają, że skala inwazji wskazuje na staranne przygotowanie. Prawdopodobieństwo, że więcej niż 19 dronów jednocześnie zboczyło z kursu lub uległo awarii z powodu błędu technicznego, jest praktycznie zerowe.

Część dronów okazała się być modelem Gerber, który Rosja wykorzystuje do imitacji irańskich Szahidów i prowokowania obrony powietrznej.

Według ukraińskiego eksperta Serhija Bieskresnowa, jeden z zestrzelonych dronów był wersją Gerbery bez kamer – stworzoną specjalnie w celu odwracania uwagi systemów przeciwlotniczych.

Polskie i litewskie karty SIM

Zgodnie z raportem, przygotowania do ataku były widoczne już latem 2025 r. W lipcu analityk Strategy & Future Marek Budzisz informował o wykryciu przez Ukraińców rosyjskich dronów wyposażonych w polskie i litewskie karty SIM, co mogło oznaczać próbę stworzenia "korytarzy" do przelotu nad terytorium państw NATO.

ISW ocenia, że Rosja nie działała przypadkowo. Użycie przez Moskwę dronów miało sprawdzić zdolności obronne Polski, czas reakcji NATO oraz koordynację działań sojuszników.

Rosyjskie drony nad Polską. Odnaleziono 16 wraków

W nocy z wtorku na środę (9-10 września) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Na radarach odnotowano przynajmniej 19 dronów, z czego 16 odnaleziono. Wciąż trwają poszukiwania pozostałych trzech dronów.

Bezzałogowce bądź ich szczątki zostały znalezione na terenie pięciu województw w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Rabiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków.

Nawrocki rozmawiał z Trumpem, Tusk z Europą

O naruszeniu polskiego nieba prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w środę z prezydentem USA Donaldem Trumpem, natomiast premier Donald Tusk – z przywódcami europejskimi. Wcześniej prezydent zwołał odprawę w BBN, a premier – nadzwyczajne posiedzenie rządu.

W czwartek o godzinie 17:00 odbędzie się zwołana przez prezydenta Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej w Sejmie informację przedstawi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

W środę na wniosek Polski NATO uruchomiło artykuł 4. (konsultacje). Również na wniosek Polski zwołane zostanie nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Rosja zaprzecza i proponuje konsultacje z MON

Rosja zaprzeczyła, że planowała ataki na Polskę. Ministerstwo obrony w Moskwie oświadczyło, że maksymalny zasięg użytych dronów nie przekracza 700 km. Strona rosyjska zgłosiła również gotowość do przeprowadzenia konsultacji z polskim MON.

Według ustaleń "Rzeczpospolitej", w nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej wykryto ponad 20, najpewniej 23 rosyjskie bezzałogowce, do których strzelały głównie holenderskie myśliwce F-35.

