Nowe kryteria patriotyzmu

Stosunek państwa polskiego do śląskiego separatyzmu przybierał w ciągu kilkunastu lat różne formy, od wspierania reprezentujących to zjawisko środowisk, zapraszania ich do współrządzenia województwem na szczeblu samorządowym, do prób przepchnięcia gwary śląskiej jako języka przez polski parlament. Przy czym najostrzejszą formą sprzeciwu wobec separatyzmu, jeśli w ogóle takowa zaistniała, była względem niego całkowita bierność bądź też życzliwa neutralność. Trzeba tu też wymienić widoczne wpływy niemieckie: finansowanie różnych fundacji czy też wychowywanie sobie sporej grupy agentów wpływu, głównie na poziomie polityki kulturalnej, służącej negowaniu polskości Śląska czy też obarczaniu Polaków zbrodniami komunistycznymi po 1945 r., a mającej na celu relatywizację niemieckich zbrodni z czasów drugiej wojny światowej. Trzeba jednak przyznać, że polskie państwo całkiem niedawno przekroczyło w swej, delikatnie mówiąc, akceptacji śląskiego separatyzmu kolejną barierę – barierę, za którą pozostaje już tylko granica uznania własnej groteskowości.

Wydarzeniem, które można określić takim mianem, jest przyznanie Krzyża Wolności i Solidarności przewodniczącemu Ruchu Autonomii Śląska, Jerzemu Gorzelikowi. Wspomniane odznaczenie jest nadawane działaczom opozycji antykomunistycznej, którzy w latach 1956– 1989 (z wyłączeniem okresu pomiędzy 31 sierpnia 1980 r. a 13 grudnia 1981 r.) prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności. Oczywiście gwoli ścisłości prawdą jest, że wspomniany Jerzy Gorzelik, rok urodzenia 1971, prowadził działalność antykomunistyczną już jako uczeń jednego z katowickich liceów. Przypomnijmy, że kilka lat temu grupa wspomnianych antykomunistów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Katowicach została we wspomnianej szkole uhonorowana przez katowicki oddział IPN pamiątkową tablicą. Opozycyjna antykomunistyczna komórka powstała w katowickim liceum w 1987 r., prowadząc swoją konspiracyjną działalność aż do przemian ustrojowych. W grupie uhonorowanych znalazł się również Jerzy Gorzelik.