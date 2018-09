Polska może stracić miliardy. Ten scenariusz jest "coraz bardziej prawdopodobny"

Autor artykułu Jędrzej Bielecki opiera swoje ustalenia na raporcie Oxford Economics, z którego wynika, że jeśli nie dojdzie do porozumienia pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską, polski PKB zostanie uszczuplony o ok. 18 mld euro. "Rzeczpospolita" przypomina, że Wielka Brytania to trzeci największy partner handlowy Polski a wartość naszego eksportu do tego kraju wynosi 13,13 mld euro. Cła na towary z UE uderzyłyby m.in. w eksport polskiej żywności i części samochodowych.

Zdaniem dziennika, po tym jak podczas czwartkowego szczytu przywódców Unii Europejskiej w Salzburgu Unia Europejska ustami Donalda Tuska odrzuciła porozumienie Chequers, scenariusz w którym nie dojdzie do porozumienia z Wielką Brytanią jest coraz bardziej realny.

Propozycja Wielkiej Brytanii przedstawiona przez Theresę May zakładała swobodę wymiany towarów między Unią Europejską i Wyspami i utrzymania wspólnych ich norm, aby zapobiec kontrolom na granicy Irlandii i Irlandii Północnej. W ocenie UE takie rozwiązanie jest możliwe jedynie przy wprowadzeniu podobnej swobody przepływu usług, osób i kapitału, gdyż 'cztery wolności' jednolitego rynku są nierozłączne.

Czytaj także:

Unijni przywódcy wściekli na Tuska? "Wywołał armagedon", "upokorzył ją"Czytaj także:

"Zagraniczni, niewybieralni gangsterzy". Farage ostro o Tusku