Kolejne pożary w Polsce. Są ofiary

Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Lesznie kpt. Szymon Kurpisz przekazał portalowi polsatnews.pl, że około godz. 00:30 w nocy z piątku na sobotę strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku wielorodzinnego przy ul. Słowiańskiej.

Dwa tragiczne w skutkach pożary

Na miejscu przyjechało sześć zastępów straży pożarnej. W toku akcji zarządzono ewakuację mieszkańców budynku. Jak przekazał kpt. Szymon Kurpisz, pożar zlokalizowano na pierwszym piętrze. Swoje mieszkania musiało opuścić łącznie 18 osób.

Niestety podczas działań gaśniczych strażacy znaleźli w jednym z mieszkań ciało 38-letniego mężczyzny.

Do podobnego zdarzenia doszło również w jednym z bloków mieszkalnych w Nowym Dorze Mazowieckim.

Jak przekazali strażacy, "w wyniku zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć". Ofiary to ojciec i syn.

Pożar hali produkcyjnej

Z kolei ubiegłym tygodniu, we wtorkowy wieczór, w Czeladzi doszło do pożaru hali produkcyjnej przy ulicy Rzemieślniczej. Służby skierowały apel do mieszkańców.

Pożar wybuchł we wtorek (16 września) przed godz. 20:00 w hali produkcyjno-magazynowej przy ulicy Rzemieślniczej w dzielnicy Piaski w Czeladzi. Obiekt należy do firmy Thermatec, która produkuje pompy ciepła.

"Dziennik Zachodni", powołując się na źródła w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, podał, że ogień objął niemal połowę budynku o powierzchni blisko 1000 metrów kwadratowych. Do akcji gaśniczej rozdysponowano 29 zastępów straży pożarnej z całego województwa śląskiego. Na szczęście nikt nie ucierpiał w pożarze.

"Na ul. Rzemieślniczej pali się hala produkcyjna. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Zamknij okna i nie zbliżaj się do miejsca zdarzenia. Słuchaj komunikatów służb i nie utrudniaj akcji" – zaapelowała wówczas Straż Miejska w Czeladzi.

Czytaj też:

Córka Małysza apeluje o pomoc. W ich rodzinie doszło do dramatuCzytaj też:

Zjazd Tysiąclecia. Wybuchł pożar w obiekcie wynajętym przez Brauna