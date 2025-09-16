Potężny pożar na Śląsku. Jest apel do mieszkańców

Pożar wybuchł we wtorek (16 września) przed godz. 20:00 w hali produkcyjno-magazynowej przy ulicy Rzemieślniczej w dzielnicy Piaski w Czeladzi na Śląsku. Obiekt należy do firmy Thermatec, która produkuje pompy ciepła.

"Dziennik Zachodni", powołując się na źródła w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, podał, że ogień objął niemal połowę budynku o powierzchni blisko 1000 metrów kwadratowych. Do akcji gaśniczej rozdysponowano 29 zastępów straży pożarnej z całego województwa śląskiego. Na szczęście nikt nie ucierpiał w pożarze.

"Na ul. Rzemieślniczej pali się hala produkcyjna. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Zamknij okna i nie zbliżaj się do miejsca zdarzenia. Słuchaj komunikatów służb i nie utrudniaj akcji" – zaapelowała Straż Miejska w Czeladzi.

facebook

Z apelem do mieszkańców zwrócił się również burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec. "Uwaga mieszkańcy Piasków, szczególnie rejonu ulic Wincentego Pola i Elizy Orzeszkowej oraz pobliskich ulic, przy ulicy Rzemieślniczej pali się hala produkcyjna. Zamykajcie okna, bo nie wiadomo dokładnie co w palącej się hali płonie. Na miejscu jest wiele jednostek Straży Pożarnej i strażacy usiłują ugasić pożar" – napisał.

facebookCzytaj też:

Zjazd Tysiąclecia. Wybuchł pożar w obiekcie wynajętym przez Brauna