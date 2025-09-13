Zjazd Tysiąclecia. Wybuchł pożar w obiekcie wynajętym przez Brauna

W Skaryszewie niedaleko Radomia, przy ul. Piaseckiego 11, mieści się Villa Cyganeria, która została wybrana jako miejsce organizacji Zjazdu Tysiąclecia. Chodzi o wydarzenie społeczno-kulturalne pod patronatem Grzegorza Brauna, przewidujące m.in. koncert muzyki klasycznej, targi książki czy debatę historyczną o 1000-leciu Państwa Polskiego.

Jak się okazało, w nocy z piątku na sobotę w obiekcie wybuchł ogromny pożar, który musiało gasić aż kilkanaście jednostek straży pożarnej, m.in. OSP Skaryszew czy OSP Makowiec. Dzięki skutecznej akcji służb sytuacja została opanowana, a zniszczeniu uległa jedynie część hotelowa, w tym recepcja. Natomiast sala koncertowa, w której ma odbyć się Zjazd Tysiąclecia, została nienaruszona.

W ocenia posła Sławomira Skalika z Konfederacji Korony Polskiej, trudno mówić tu o przypadkowym zdarzeniu. – Pożar ma miejsce kilka dni po publicznym zaprezentowaniu terminu i miejsca Zjazdu Tysiąclecia. Rodzą się poważne obawy i przypuszczenia, że jest to działanie celowe. My się nie poddajemy. Zjazd Tysiąclecia się odbędzie, bo nie pękamy na robocie i jesteśmy zdeterminowani, aby uczcić tę wyjątkową rocznicę: Tysiąclecie Korony Polskiej – oznajmił polityk w oświadczeniu dla mediów.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy tego typu problem organizatorów Zjazdu Tysiąclecia. Na początku lipca Polskie Radio zerwało rozmowy odnośnie wynajmu Studia Koncertowego im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie, przekonując, że „nie ma na naszych antenach i w naszych studiach miejsca dla ludzi, którzy łamią prawo, sieją nienawiść, wygłaszają poglądy rasistowskie czy antysemickie, negując przy tym prawdę historyczną”.

W związku z niespodziewanymi komplikacjami organizatorzy postanowili zmienić termin i miejsce Zjazdu Tysiąclecia. We wrześniu upubliczniono informację, że wydarzenie będzie miało miejsce w sobotę 18 października w Skaryszewie nieopodal Radomia. Tym razem wybrano prywatny obiekt, czyli wspomnianą Villę Cyganeria, która krótko potem stanęła w płomieniach.

Lokalne służby jeszcze nie wydały oświadczenia w tej sprawie. Natomiast organizatorzy przekonują, że właściciel nie zamierza ulec presji, więc Zjazd Tysiąclecia odbędzie się zgodnie z planem