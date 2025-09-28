Rewolucja bez końca

Paul Thomas Anderson, uwielbiany przez krytykę i trochę mniej przez publiczność, zapragnął wyjść z oscarowej strefy komfortu. Uwspółcześniając postmodernistyczną prozę Thomasa Pynchona, zbliżył się do reżyserów zabawiaczy: Quentina Tarantino i Stanisława Lenartowicza. Rezygnacja z nachalnego patosu każdemu wychodzi na zdrowie. Anderson popadł jednak w inną skrajność. Jego nowy film przypomina produkcje rodem z Bollywood: jest zarazem prorodzinny i obleśny, poważny i groteskowy.