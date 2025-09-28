Rażąca moc poezji

Otóż "była wegetarianką, uprawiała jogę, biegała dla zdrowia. Istna nowoczesna, samoświadoma kobieta [...]". Nie może być! Że też nie wiedziałem o tym wszystkim, kupując w 1973 r. jej opublikowany nakładem Wydawnictwa Literackiego tom "Jestem baba" i zaczytując go następnie na amen, doprowadzając do stanu niewystawiającego najlepszego świadectwa PRL-owskiej poligrafii. Cóż, była kiepska, za to jakość drukowanej poezji – najwyższa.