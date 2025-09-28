Kraj

Mosiężny orzełek Armii Krajowej, bity w latach 1942–1945
Mosiężny orzełek Armii Krajowej, bity w latach 1942–1945 Źródło: Wikimedia Commons / Topory, CC 4.0
KOMUCHOŻERCA || Polskie podziemie w latach 1939–1945 było bardzo zróżnicowane.

I choć wielokierunkowa i wieloletnia propaganda nastawiona była na lansowanie wersji, że była tylko jedna organizacja "oficjalna": SZP-ZWZ-AK, a wokół były tylko małe, marginalne struktury, to prawda jest zupełnie inna.

Autor: Leszek Żebrowski
