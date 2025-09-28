Zapomniana bitwa pod Wyszecinem

W kwietniu 1734 r. stało się miejscem bitwy pomiędzy konfederatami a armią moskiewską. Bitwa przegrana przez nas była przykrym świadectwem upadku jazdy polskiej, który postępował już od początku wieku. Doszło do niej, kiedy regimentarz Jan Tarło dowodzący chorągwiami pospolitego ruszenia chciał połączyć się z Francuzami wspierającymi nieuznawanego przez Rosję króla Stanisława Leszczyńskiego i przebywającymi w pobliżu Pucka.