Zapomniana bitwa pod Wyszecinem

PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO I RZECZYPOSPOLITEJ || Wyszecino to wieś leżąca na Pomorzu, mniej więcej w połowie drogi między Gdynią a Lęborkiem.
W kwietniu 1734 r. stało się miejscem bitwy pomiędzy konfederatami a armią moskiewską. Bitwa przegrana przez nas była przykrym świadectwem upadku jazdy polskiej, który postępował już od początku wieku. Doszło do niej, kiedy regimentarz Jan Tarło dowodzący chorągwiami pospolitego ruszenia chciał połączyć się z Francuzami wspierającymi nieuznawanego przez Rosję króla Stanisława Leszczyńskiego i przebywającymi w pobliżu Pucka.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
