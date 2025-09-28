Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Bardzo wysoka moc ssania, zaawansowany system inteligentnego mopowania, świetny system nawigacji, higieniczna samoczyszcząca stacja dokująca, minimalistyczny design, protokół Matter oraz brak konieczności niańczenia robota – to największe zalety nowego modelu chińskiej marki Dreame, który ma poważne szanse na tytuł najlepszego robota sprzątającego roku 2025.

Dreame Aqua10 Ultra Roller swoją premierę miał we wrześniu 2025 r. na berlińskich targach IFA.