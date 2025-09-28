Danie z Walencji

MAGDALENA M. KRUPA Z D. CHRUZIK I ANNA POPEK Z D. CHRUZIK || SIOSTRY GOTUJĄ || Ostatnio odwiedziłyśmy Andaluzję i rozumiemy już, dlaczego tak gremialnie Polacy kupują tam mieszkania, apartamenty i domy.
Klimat stworzony jest wprost do wypoczynku. Wspaniałe słońce, piękna przyroda, urokliwe miasteczka i wspaniałe jedzenie. A Hiszpanie potrafią docenić smak i wspólne posiłki przy stole. Są tacy, którzy aby zjeść znakomitego tuńczyka, potrafią jechać kilkadziesiąt kilometrów do położonej wśród bloków restauracji El Campero w przeciętnym skądinąd miasteczku Barbate nieopodal Kadyksu.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
