Danie z Walencji

Klimat stworzony jest wprost do wypoczynku. Wspaniałe słońce, piękna przyroda, urokliwe miasteczka i wspaniałe jedzenie. A Hiszpanie potrafią docenić smak i wspólne posiłki przy stole. Są tacy, którzy aby zjeść znakomitego tuńczyka, potrafią jechać kilkadziesiąt kilometrów do położonej wśród bloków restauracji El Campero w przeciętnym skądinąd miasteczku Barbate nieopodal Kadyksu.