Akty terroru w Polsce? Media: Taki plan miała Rosja

O planach Kremla informuje "Gazeta Wyborcza", powołując się na ustalenia Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuratury. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną alarmuje, że służby specjalne Rosji i Białorusi mogą przeprowadzić operacje sabotażowe wobec infrastruktury krytycznej w Polsce, oskarżając o to Ukrainę.

"Jedna z wersji zakłada, że rosyjski wywiad wojskowy GRU szykował akty terroru z użyciem dronów i puszek, w których zamiast kukurydzy był silny materiał wybuchowy" – mówią "Gazecie Wyborczej" informatorzy związani z ABW i Prokuraturą Krajową.

Jak wynika z ustaleń dziennika, akcja miała zostać przeprowadzona na terytorium Polski, Litwy i Niemiec. Wykorzystane miały zostać puszki po kukurydzy konserwowej, w których umieszczono silny materiały wybuchowy. Ładunki w takiej formie służby odnalazły m.in. na cmentarzu znajdującym się na Litwie.

To on miał współpracować z Rosjanami. Kurierowi grozi dożywocie

"Gazeta Wyborcza" opisuje historię zatrzymania przez ABW Władysława G., domniemanego kuriera rosyjskiego wywiadu. To właśnie on miał przewozić puszki z materiałami wybuchowymi, a także elementy dronów i karty SIM między Litwą, Polską a Niemcami.

"ABW zapewnia, że jej funkcjonariusze prowadzą na bieżąco rozpoznanie osób i zdarzeń, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. O szczegółach nie informuje" – czytamy w dzienniku.

Władysławowi G. grozi dożywocie. Prokuratura Krajowa chce zakończyć śledztwo w jego sprawie do końca roku.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną ostrzega, że służby specjalne Rosji i Białorusi mogą przeprowadzić operacje sabotażowe wobec infrastruktury krytycznej w Polsce, a także wysłać drony, jednocześnie obarczając winą za taką sytuację Ukrainę.

