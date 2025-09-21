Turyści czy szpiedzy? Coraz więcej incydentów przy strategicznych obiektach w Polsce

W Polsce coraz częściej dochodzi do cyberataków i prób sabotażu wobec polskiej infrastruktury krytycznej. Media donoszą m.in. o "turystach" pojawiających się przy wodociągach, szpitalach czy budynkach rządowych.

Zagubieni turyści przy krakowskich wodociągach

"Rz" opisuje przypadek, który miał miejsce w Krakowie. Dwóch Ukraińców wtargnęło na teren wodociągów, z których korzysta ponad milion mieszkańców miasta. Początkowo potraktowano ich jak zagubionych turystów, jednak później okazało się, że przebywali w kraju nielegalnie. Do incydentu doszło pod koniec sierpnia. Monitoring zarejestrował mężczyzn przeskakujących ogrodzenie i próbujących otworzyć furtki. Zachowywali się tak, jakby filmowali lub fotografowali obiekt.

Choć ochrona ujęła ich na gorącym uczynku, policja dała wiarę tłumaczeniom o "skrócie na Kopiec Kościuszki". Dopiero po nagłośnieniu sprawy przez gen. Mariana Janickiego, byłego szefa BOR, zainteresowała się nią ABW. Wyszło wówczas na jaw, że zatrzymani mieszkają w Krakowie nielegalnie oraz pracują na budowie. Usłyszeli zarzuty naruszenia miru domowego i objęto ich dozorem policyjnym.

Dziwne wydarzenia w Sopocie i Warszawie

Z kolei w lipcu inny Ukrainiec zniszczył infrastrukturę wodną w Sopocie, a w Warszawie 21-latek latał dronem nad Belwederem i budynkami rządowymi – zaledwie kilka dni po masowym ataku rosyjskich dronów na Polskę. Został błyskawicznie deportowany. Kilka miesięcy wcześniej w stolicy 25-letni Łotysz próbował dostać się na dach hotelu z dostępem do instalacji technicznej. W jego aucie znaleziono granat i amunicję.

Eksperci nie mają wątpliwości – takie zdarzenia mogą być elementem operacji rozpoznawczych obcych służb. – Rosjanie zmieniają swoją taktykę, aby utrudnić pracę naszym kontrwywiadowcom. To, co wygląda na turystyczny wybryk, może być częścią większego planu – ostrzega Stanisław Żaryn, były wicekoordynator służb specjalnych, cytowany przez "Rz". Krytycy działań polskich organów bezpieczeństwa wskazują, że szybkie deportacje i powierzchowne kontrole sprawiają, iż wiele tropów może zostać utraconych. – Takie decyzje mogą blokować szansę na odkrycie, czy za działaniami cudzoziemców nie stoją rosyjskie służby – podkreśla Żaryn.

