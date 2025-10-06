Żołnierz podejrzany o kradzież. Padły strzały

RMF FM informuje, że funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej chcieli zatrzymać jednego z żołnierzy, który jest podejrzany w związku kradzieżą mienia z elbląskiej jednostki wojskowej, a konkretniej paliwa.

Przy ul. Obrońców Pokoju w Elblągu w województwie warmińsko-mazurskim Żandarmeria Wojskowa sygnalizowała, aby żołnierz zatrzymał swój samochód. Wojskowy jednak przyspieszył. To wtedy padły strzały ostrzegawcze. Mężczyzna próbował potrącić żandarma.

Jak informuje rozgłośnia, został zatrzymany po przestrzeleniu opon w jego aucie. Nikomu nic się nie stało.

Komunikat Żandarmerii Wojskowej

Komunikat w sprawie wydała również Żandarmeria Wojskowa. Czytamy w nim, że „W dniu 6 października 2025 roku, około godziny 16:00, żołnierze z oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, działając na podstawie postanowienia prokuratora, usiłowali zatrzymać na terenie tego miasta żołnierza podejrzanego o kradzież mienia na szkodę jednostki wojskowej”.

"Żołnierz, kierując prywatnym samochodem osobowym, nie zastosował się do wydawanych mu poleceń i nie zatrzymał pojazdu. Niezwłocznie rozpoczęto pościg, w trakcie którego na ulicy obrońców pokoju w Elblągu podejrzewany usiłował potrącić jednego z żandarmów" – czytamy.

W komunikacie wyjaśniono, że "w tym momencie żołnierze Żandarmerii Wojskowej oddali strzały ostrzegawcze, a wobec braku reakcji kierującego, który swoim zachowaniem stwarzał realne zagrożenia dla zdrowia i życia innych osób, przestrzelili opony w jego pojeździe i dokonali jego zatrzymania".

"W wyniku całego zajścia nikt nie odniósł obrażeń" – dodano.

Żandarmeria Wojskowa przekazała, że okoliczności zdarzenia wyjaśnia Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

