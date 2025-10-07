"Bieda to stan umysłu". Poseł Lewicy nie wytrzymał. Zwrócił się do Wieniawy i Wojewódzkiego

W ostatnich dniach o Julii Wieniawie zrobiło się głośno za sprawą jej występu u Kuby Wojewódzkiego. To tam aktorka stwierdziła, że bieda to stan umysłu. Słowa te odbiły się szerokim echem i sprawdziły na Wieniawę lawinę krytyki. Głos w sprawie postanowił zabrać Łukasz Litewska. Poseł Lewicy zwrócił się zarówno do celebrytki, jak i Wojewódzkiego w liście otwartym.

Poseł Lewicy reaguje na słowa Wieniawy o biedzie. Ma propozycję

"Pani Julio, Panie Jakubie, jak już wszyscy w Polsce wiemy, 'bieda to stan umysłu'. Zapewne w telewizyjnym studio, na wygodnej kanapie łatwo oceniać, doradzać i wmawiać innym swoje racje. Korzystając z okazji, tej (mam nadzieję) niefortunnej sytuacji, chciałbym zaprosić Was do zrobienia czegoś naprawdę dobrego" – zaczął parlamentarzysta.

Dalej Litewka wyjaśnił, że w każdy poniedziałkowy wieczór, w Warszawie, przy samym dworcu centralnym, zbierają się setki osób w jednym miejscu. "Panie Jakubie, pan nawet na ten tłum, zerkał do niedawna z ogromnego billboardu Heleny" – zauważył. Poseł podkreślił tu, że tłum ten to żaden happening czy inicjatywa młodzieży, a Fundacja Daj Herbatę i potrzebujący. "Ludzie dla ludzi – to bardzo proste, a wyjątkowe. Raz w tygodniu wydawany jest tam ciepły posiłek dla osób, które w życiu sobie nie poradziły. Dla ludzi, którzy nie potrafili sobie wmówić, że bieda to stan umysłu. Mimo pewnie usilnych prób, wciąż pozostawali ciężko chorzy, bezdomni, bezrobotni. Fundacja Daj Herbatę wraz z swoimi wolontariuszami wykonuje wspaniałą, tytaniczną pracę. Wydają posiłki, które wcześniej przygotowują, rozmawiają z ludźmi, wspierają ich, przynoszą im ciepłe ubrania, czasami starają się znaleźć im pracę. Dzięki nim, wiele osób wyszło na prostą, czyli tłumacząc na wasze: w końcu ich umysł wyjaśnił sam sobie, że wcale nie trzeba być biednym, bezrobotnym czy chorym! Przestali nimi być… bo ktoś wyciągnął do nich rękę" – czytamy.

Litewka zaprosił Wojewódzkiego i Wieniawę do włączenia się w tę akcję, do założenia kamizelek wolontariuszy i wzięcia do rąk herbatę. Do spędzenia wieczoru na słuchaniu zwykłych ludzi.

"I spokojnie, zaufajcie, że nikt tam nie będzie już Wam tego wypominał, śmiał się, czy był niemiły. Macie okazję zrobić coś naprawdę wyjątkowego dla potrzebujących, wyniszczonych przez życie ludzi. Wasza obecność ma szansę przełożyć się na ogromną pomoc i wsparcie tak szlachetnej inicjatywy przez innych. I od tego powinny być gwiazdy" – podsumował Łukasz Litewka, który sam angażuje się w pomoc osobom potrzebującym.

Kim jest Julia Wieniawa?

26-letnia Julia Wieniawa jest jedną z najlepiej zarabiających celebrytek. Polska piosenkarka, aktorka i influencerka cieszy się ogromną popularnością w mediach społecznościowych. Zasięgi, które udało jej się tam stworzyć, sprawiają, że o współpracę z nią zabiegają duże marki. Niedawno wystąpiła np. na prestiżowym pokazie L’Oreal w Paryżu, gdzie pojawiła się w towarzystwie światowych gwiazd.

W 2025 roku Wieniawa zajęła 8. miejsce w rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce według Forbes Women, z wartością swojej marki szacowaną na 248,6 miliona złotych.

