Żona polityka Polski 2050 z dyrektorską posadą w ministerstwie

Sprawę nagłośnili w mediach społecznościowych politycy Konfederacji. "Magdalena Dorożała została nową dyrektorką Centrum Informacyjnego MKiDN. Znajome nazwisko? To żona wiceministra klimatu z PL2050. Kto zatrudnił? Minister Kultury Marta Cienkowska z PL2050. Widać jak wygląda odpartyjnianie w wykonaniu ekipy obecnego Marszałka Sejmu" – napisał na platformie X poseł Witold Tumanowicz.

twitter

"Nowa dyrektor Centrum Informacyjnego MKiDN – Magdalena Dorożała. Tak, to żona wiceministra klimatu z Polski 2050. A kto ją powołał? Minister kultury Marta Cienkowska, również z tego samego ugrupowania. Rozumiem, że to o to chodzi Polsce 2050, gdy mówią o odpartyjnieniu państwa?" – zapytał Konrad Berkowicz.

twitter

"Zatrudnienie z partyjnego klucza"

"Żona Mikołaja Dorożały może być (w odróżnieniu od męża) ekspertem światowej klasy. Jednak zatrudnianie Jej z partyjnego klucza, kiedy mąż jest członkiem rządu, to działanie wbrew standardom dojrzałej demokracji. To taka bardziej »demokracja walcząca«, czy jakoś tak..." – skomentował Marcin Możdżonek.

twitter

Głos w sprawie zabrał też dziennikarz Wirtualnej Polski Patryk Słowik. Nie szczędził ironii. "Co jest złego w tym, że działaczka Polski 2050 została dyrektorem departamentu w ministerstwie zarządzanym przez ministra z Polski 2050? Pani Magdalena pisała na LinkedIn, że szuka pracy. Pani minister Cienkowska szukała pracownika. Trzeba sobie wzajemnie pomagać" – napisał.

twitter

Nazwisko Magdaleny Dorożały faktycznie widnieje na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak czytamy, do zadań Centrum Informacyjnego należy m.in.: opracowywanie i realizacja polityki informacyjnej ministerstwa oraz koordynacja spraw dotyczących wizerunku urzędu; opracowywanie i realizacja kampanii informacyjnych i promocyjnych dotyczących zakresu działania ministerstwa; obsługa medialna aktywności wyjazdowych kierownictwa; popularyzowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym oraz polskich stratach wojennych i restytucji dóbr kultury.

Dorożała promowała w mediach społecznościowych materiały Polski 2050. Była przedstawiana jako "liderka ds. ekologii Polski 2050 na Mazowszu".

Czytaj też:

Szczegóły rozmowy Czarzastego z Hołownią. "Dotyczyła jednego faktu"Czytaj też:

"Kręcimy się w kółko". Minister z Polski 2050: Zamknijmy ten rozdział