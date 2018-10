Czarnecki: Przecież to „Wyborcza” pisała, że taśmy są niewiarygodne

Uwierzyłem „Gazecie Wyborczej”, która pisała, że afera podsłuchowa była grą PiS-u, zmierzającą o obalenia rządu, mającą szeroki kontekst polityczny. Skoro tak, to i nagrania premiera Morawieckiego są mało wiarygodne. A na poważnie, to media liberalne i opozycja odebrały sobie powagę, bo dziś publikować muszą artykuły, w których same sobie zaprzeczają – mówi portalowi DoRzeczy.pl Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.