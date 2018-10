"Jak słyszę lament Wyborczej...". Miller ostro o gazecie Michnika

Leszek Miller był gościem Adama Hofmana w programie Wirtualnej Polski. Były premier stwierdził, że odczuwa pewną satysfakcję, gdy do niego dociera "lament" Wyborczej i tzw. salonu warszawskiego.

– Jak słyszę, że cofamy się do mroków autorytaryzmu, to ja mam to świeżo w pamięci, jak te same środowiska zapewniały, że SLD jest zagrożeniem dla demokracji, że SLD mniej wolno. I w końcu udało się tak osłabić SLD, że mogę powiedzieć – chcieliście, to macie – mówił były premier.

Miller podkreślił, że gdy SLD w 2001 roku odniosło spektakularny sukces, to te same środowiska, które dzisiaj ostrzegają przed PiS-em, wtedy ostrzegały, że zwycięstwo SLD będzie źle widziane w NATO i spowolni wejście Polski do UE.

– To już tyle lat temu było i teraz też jest. Tylko w innej formie – przekonywał polityk.