Bohdan Łazuka w spocie Korwin-Mikkego i Liroya-Marca

– Liroy wysiadający z tramwaju na przystanku "Wolność" to oczywiście nawiązanie do słynnej wypowiedzi Piłsudskiego. A jak tramwaj to kultowa komedia "Nie lubię poniedziałku" ze słynną rolą Bohdana Łazuki – tłumaczy koncepcję Maciej Maciejowski, scenarzysta i realizator spotu, a jednocześnie wiceprezes stowarzyszenia Skuteczni.

W klipie widzimy jak na jadącego tramwajem Piotra Liroya-Marca oczekuje na przystanku "Wolność" Janusz Korwin-Mikke. Kiedy poseł z Kielc wysiada, politycy podają sobie dłonie. – Najwyższy czas, Przyjacielu – mówi lider partii Wolność do Liroya-Marca. – Idziemy patrzeć im na ręce? – odpowiada poseł.

W końcowej fazie spotu wykorzystano utwór Liroya.