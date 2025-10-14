Śmierć znanej dziennikarki. Prokuratura ujawnia szczegóły

Katarzyna Stoparczyk zginęła tragicznie w wypadku samochodowym w miejscowości Jeżowe na Podkarpaciu. Do zdarzenia doszło 5 września, po godz. 15.00, na trasie S19 w kierunku Rzeszowa.

Na miejscu zabezpieczono ślady i wykonano dokumentację zdjęciową. – Pobrano krew od kierowców oraz innych osób, których stan zdrowia na to pozwalał. Wstępne testy nie wykazały obecności alkoholu – przekazała "Faktowi" prokuratora, informując, że próbki zostały przesłane do dalszych badań.

Śledztwo w tej sprawie oficjalnie ruszyło w poniedziałek 8 września.

Prokuratura ujawnia szczegóły śledztwa

Teraz prokuratura w rozmowie z "Faktem" ujawnia nowe szczegóły prowadzonego śledztwa.

– Wykonujemy czynności w tej sprawie, skrupulatnie gromadzimy dowody. Analizujemy zebrany materiał dowodowy, zmierzamy do zebrania pełnego materiału i powołania biegłych celem uzyskania rekonstrukcji przebiegu wypadku drogowego — tłumaczył prokurator rejonowy Piotr Walkowicz.

Jak przekazał, stan zdrowia kierowcy białej skody nadal nie pozwala na jego przesłuchanie.

Wciąż trwa również analiza wynkiów badań na obecność alkoholu we krwi kierującego.

— Mamy już wyniki badań na obecność alkoholu we krwi, przy czym musimy przeanalizować je w kontekście pozostałych dowodów, też w kontekście czynności ratowniczych i medycznych, które były udzielane w stosunku do tej osoby bezpośrednio po zdarzeniu — tłumaczy prokurator w rozmowie z "Faktem".

Jak zaznaczył przesłuchano już świadków zdarzenia, ale wciąż pojawia się nowy materiał dowodowy, wymagający dalszej analizy. Dopiero po zgromadzeniu pełnej dokumentacji będzie można powołać biegłych.

Kim była Katarzyna Stoparczyk?

Dziennikarka była absolwentką Akademii Muzycznej we Wrocławiu i przez wiele lat związana z radiową Trójką, gdzie prowadziła m.in. audycje "Dzieci wiedzą lepiej", "Myślidziecka 3/5/7" oraz "Zagadkowa Niedziela". W telewizji współprowadziła programy "Duże dzieci" i "Pytanie na śniadanie". Jej internetowym projektem był program "Dajcie nam głos! Katarzyna Stoparczyk i Dzieci".

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości" – podało Radio 357 w oświadczeniu.

Jeszcze dzień przed śmiercią Stoparczyk zapowiadała swój udział w Kongresie Kobiet w Katowicach, gdzie miała poprowadzić wykłady o edukacji, bezpieczeństwie dzieci i wsparciu młodych ludzi w kryzysie. Była także autorką książek, w tym wydanej w 2024 roku publikacji "Franciszek Pieczka. Portret intymny", a w przygotowaniu miała kolejną – "Tym. Człowiek szczery na trzy litery".

Czytaj też:

Dziennikarz oskarżony o gwałt. TVP nie zerwała z nim współpracyCzytaj też:

Znany youtuber z zarzutami. Wciąż nie ma go w Polsce