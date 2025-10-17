Tragedia w miejscowości na Mazowszu. Syn zaatakował rodziców

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątkowe południe. Mundurowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu otrzymali wstrząsające zgłoszenie. W jednym z domów w miejscowości Jedlni-Letnisko (pow. radomski) 36-letni mężczyzna miał zaatakować swoich rodziców.

Policja potwierdziła, że na miejscu zmarł 63-letni mężczyzna, a młodsza od niego o dwa lata kobieta trafiła do szpitala. Jej stan nie jest znany. 36-latek natomiast został zatrzymany przez policjantów i przewieziony do aresztu. Na razie nie wiadomo z jakich motywów działał i co się dokładnie wydarzyło.

Jedlnia-Letnisko. Zaatakował rodziców

Z komunikatu opublikowanego przez policję w serwisie społecznościowym X wynika, że mężczyzna był trzeźwy. Funkcjonariusze przekazali również, że nie mieszkał w jednym domu z rodzicami. Poinformowano, że "w ciągu ostatnich dwóch lat nie było w tym miejscu interwencji".

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Radomiu prowadzą na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód w Radomiu