Tragedia w miejscowości na Mazowszu. Syn zaatakował rodziców

Do tragicznego zdarzenia doszło w piątkowe południe. Mundurowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu otrzymali wstrząsające zgłoszenie. W jednym z domów w miejscowości Jedlni-Letnisko (pow. radomski) 36-letni mężczyzna miał zaatakować swoich rodziców.
Policja potwierdziła, że na miejscu zmarł 63-letni mężczyzna, a młodsza od niego o dwa lata kobieta trafiła do szpitala. Jej stan nie jest znany. 36-latek natomiast został zatrzymany przez policjantów i przewieziony do aresztu. Na razie nie wiadomo z jakich motywów działał i co się dokładnie wydarzyło.
Jedlnia-Letnisko. Zaatakował rodziców
Z komunikatu opublikowanego przez policję w serwisie społecznościowym X wynika, że mężczyzna był trzeźwy. Funkcjonariusze przekazali również, że nie mieszkał w jednym domu z rodzicami. Poinformowano, że "w ciągu ostatnich dwóch lat nie było w tym miejscu interwencji".
Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Radomiu prowadzą na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód w Radomiu
