Wycinka drzew. Uwaga na wysokie kary

Od 16 października właściciele nieruchomości mogą rozpocząć prace związane z wycinką drzew na swoich działkach. Tego dnia zakończył się okres lęgowy ptaków, który to jest czasem niemal zupełnie ograniczonych możliwości wycinki.

Co istotne, nawet teraz nie każde drzewo można usunąć bez formalności. Kluczowe znaczenie ma obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od ziemi. Przepisy dokładnie określają, które drzewa można wyciąć bez zgłoszenia do urzędu.

Topole, wierzby, klony jesionolistne i srebrzyste wolno usuwać, gdy ich obwód nie przekracza 80 cm. Z kolei w przypadku kasztanowców, robinii akacjowych i platanów klonolistnych limit wynosi 65 cm. Pozostałe gatunki drzew można wycinać bez pozwolenia, jeśli mają mniej niż 50 cm obwodu.

Jeżeli drzewo przekracza dopuszczalne limity, właściciel musi złożyć wniosek do urzędu gminy lub miasta. We wnioski trzeba wskazać pomiar obwodu pnia wykonany na wysokości 130 cm od ziemi. W przypadku drzew wielopniowych trzeba zsumować obwód najgrubszego pnia oraz połowę obwodów pozostałych. Urząd ma 60 dnia na całą procedurę administracyjną. Termin ten jest nieprzekraczalny. Jeśli w tym czasie urząd nie wyda żadnej decyzji, właściciel będzie mógł legalnie usunąć drzewo na zasadzie tzw. milczącej zgody.

Co zrobić, aby nie dostać kary?

Właściciele działek często nie dokonują zgłoszenia drzewa przekraczającego dopuszczalny obwód. Warto pamiętać, że to właściciel nieruchomości, a nie firma wykonująca zlecenie, ponosi odpowiedzialność za nielegalne usunięcie drzewa.

Wysokość kary ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta i wynosi dwukrotność opłaty obowiązującej przy legalnej wycince. Na przykład samowolne usunięcie brzozy o obwodzie 80 cm przy stawce 25 złotych za centymetr oznacza karę w wysokości 4000 złotych. Wycinka cenniejszych gatunków można kosztować znacznie więcej.

Czytaj też:

Polacy nie wiedzą o tym obowiązku. Zakup telewizora trzeba zgłosić