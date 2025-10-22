Wraca sprawa kawalerki Nawrockiego. Ujawniono, kto w niej zamieszka

Dziennik "Fakt", że Karol i Marta Nawroccy nie są już właścicielami kawalerki przy ulicy Zakopiańskiej w Gdańsku, którą odkupili przed laty od pana Jerzego Ż.

"Jest na to dowód – nowy wpis w księdze wieczystej" – przekazała gazeta. Tak, jak zapowiadał obecny prezydent, nieruchomość trafiła w ręce organizacji charytatywnej.

16 października dokonano wpisu do księgi wieczystej, który potwierdza przekazanie mieszkania Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu z siedzibą w Gdyni. Organizacja ta, jak czytamy na jej stronie internetowej, działa od 10 lat, głównie w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób najbardziej potrzebujących i pokrzywdzonych przez los. Prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną, klub dla dzieci, schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu oraz schronisko z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojenia alkoholowego.

Wiadomo, kto zamieszka w kawalerce

Wirtualna Polska ustaliła, co się obecnie dzieje z kawalerką i kto w niej zamieszka.

– W lokalu trwają prace porządkowe, przeprowadzany jest remont. Po jego zakończeniu planujemy odświeżenie tego mieszkania, a następnie ewentualny remont instalacji grzewczej. Trudno jest dziś określić, kiedy prace się zakończą – powiedziała portalowi Katarzyna Palmowska, reprezentująca prezesa Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni Bogdana Palmowskiego.

Dodała, że stowarzyszenie przygotowuje się do tego, by "przyjąć do mieszkania pierwszą mieszkankę, kobietę w kryzysie, z dzieckiem". Najpierw jednak musi zakończyć się remont.

Co się dzieje z Jerzym Ż?

A co z Jerzym Ż? – Jeśli chodzi o pana Jerzego, to jesteśmy w kontakcie z Domem Pomocy Społecznej, w którym przebywa. Tak, jak zostało to zawarte w akcie notarialnym, co potwierdzamy, pan Jerzy może wrócić do tego mieszkania, o ile pozwoli na to stan jego zdrowia i oczywiście jeśli wyrazi taką wolę – przekazała portalowi Katarzyna Palmowska.

Przyznała, że "obecnie stan zdrowia pana Jerzego nie pozwala na samodzielne zamieszkiwanie". Nie wiadomo zatem, czy kiedykolwiek Jerzy Ż. zamieszka w lokalu użytkowanym niegdyś przez niego, a następnie wykupionym przez Karola Nawrockiego.

Sprawa mieszkania, które Karol Nawrocki nabył od Jerzego Ż., zdominowała dyskusję tuż przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Ówczesny kandydat na prezydenta podjął decyzję o przekazaniu kawalerki w Gdańsku na cele charytatywne. Decyzja zapadła po rozmowie Karola Nawrockiego z żoną Martą.

